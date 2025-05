Catania: «Solarium no! Degrado si ! Un altro regalo di quest’amministrazione»

Lo dico

La piattaforma pubblica che da decenni rappresenta per i catanesi uno dei pochi accessi gratuiti al mare, nel 2025 non sarà costruita. Lo scorso mese, infatti, è arrivata l’ordinanza del sindaco Trantino che, fra i tratti non balneabili del mare catanese “per inquinamento” indica pure i «30 metri dell’immissione in piazza Europa», per cui quest’anno il Comune ha deciso di non realizzare la grande piattaforma. L’area resta, però, nel degrado con cumuli di rifiuti accatastati, impedendo anche una semplice passeggiata o prendere il sole…

