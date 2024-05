Catania: sospetti scarichi inquinanti nel torrente Forcile?

Lo dico

Segnalazione di sospetti scarichi inquinanti sul torrente di via San Giuseppe la Rena “denominato Torrente Forcile” Si inviano foto sospette al fine di voler verificare con prelievi delle acque, che detti scarichi esistenti nel torrente Forcile, in prossimità rotatoria via Santa Maria Goretti, non abbiano sostanze nocive che riversano a mare inquinando ancora di più le acque. Si spera che l’ARPA si prenda l’incarico di verificare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA