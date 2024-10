Lo dico

Via Vecchia Ognina angolo via Mario Sangiorgi, la certezza dell’impunita ha ormai raggiunto livelli così alti a Catania che si può fare tutto ciò che si vuole. Tanto anche se dovesse passare un’auto dei vigili, farebbero finta di non vedere nulla. E’ la realtà non nascondiamoci.

