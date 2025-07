Catania. Sosta selvaggia in via di Sangiuliano: ganasce a tutte le auto

Lo dico

A Catania, in via San Giuliano, la problematica delle auto parcheggiate in divieto di sosta è diventata un’annosa questione. Spesso, la presenza di veicoli in doppia fila o in aree non consentite causa ingorghi e disagi alla circolazione, rendendo difficile il transito per residenti e mezzi di soccorso. L’applicazione delle ganasce, sebbene sia uno strumento previsto dal Codice della Strada per contrastare tali infrazioni, sembra non essere sufficiente a debellare il fenomeno, che continua a ripresentarsi con frequenza.

