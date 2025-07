Catania: stallo per bici a noleggio in stato di abbandono in piazza Jolanda

Lo dico

A Catania, in Piazza Jolanda, si trova uno stallo di ricarica per bici a noleggio in stato di abbandono. Questo impianto, presumibilmente destinato a promuovere la mobilità sostenibile, versa in condizioni di incuria, con la struttura danneggiata e le colonnine di ricarica non funzionanti. L’abbandono di tale infrastruttura rappresenta un problema sia per l’immagine della piazza, che risulta degradata, sia per i potenziali utenti del servizio di bike sharing, che non possono usufruire di un punto di ricarica essenziale.

