Catania: stendino «posteggiato» nello stallo per disabili

Lo dico

A Catania, nel cuore del Centro Storico, in Via Pozzo Mulino, si è verificato un ennesimo episodio di inciviltà e mancato rispetto delle regole: uno stallo di sosta riservato ai disabili è stato occupato impropriamente da uno stendino. Questo fatto evidenzia la palese assenza di controlli e la diffusa impunità che permette tali comportamenti, rendendo di fatto inutilizzabili spazi essenziali per le persone con disabilità. La situazione è particolarmente grave in un’area centrale della città dove la carenza di parcheggi è già un problema significativo, e la mancata vigilanza aggrava ulteriormente il disagio per chi necessita di questi spazi specifici.

