Catania: strada pericolosa con buche, crepe e sdrucciolevole in Via D. Bramante

Il Comitato Vulcania segnala e sollecita all’organo preposto interventi sullo stato di pericolo della via D. Bramante. Strada pericolosa fra buche, crepe e sdrucciolevole.

Alcune dichiarazioni dei residenti della zona: “Ci sono tante buche e fratture da troppo tempo; E’ molto pericoloso per chi gira in bicicletta e in scooter. Andrebbe rifatta!”.

Le condizioni sono di estrema pericolosità per l’incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni a causa della pavimentazione e dell’asfalto dissestato, dalla presenza di buche, del fondo sdrucciolevole, fondo stradale quasi completamente sconnesso con buche anche di preoccupante profondità. La documentazione fotografica vale più di mille parole perché mostrano realmente lo status attuale della strada. Ci auguriamo che l’Amministrazione, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni da parte dei residenti e commercianti della zona in questione, al più presto si attivi con un vero e proprio piano di intervento a breve periodo.

