Catania: «supermercato» d’auto a cielo aperto

Lo dico

Qualche giorno fa segnalavano la situazione della nostra zona “bene” ormai diventata un supermercato a cielo aperto. Venghino signori venghino! Pezzi di ricambio di tutte le marche! Venite anche voi in via Pietro Mascagni, via Gorizia e via Caltanissetta e in soli pochi minuti potrete portarvi a casa qualsiasi ricambio per la vostra auto! Siamo ormai rassegnati questa è una vergogna. Cosa tocca fare a noi cittadini? Ronde notturne?

