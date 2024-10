Lo dico

Desideravo segnalare che in via Archimede nei pressi della stazione metro Giovanni XXIII da parecchi mesi avviene il trasbordo dei rifiuti dai mezzi ai cassoni, pratica non consentita dalla Legge, con le forme in questione. La strada infatti, è cosparsa di percolato nauseabondo, con gravissimi pericoli per la salute pubblica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA