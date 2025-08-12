Catania. Ufficio Tari al settimo piano, 70 scalini: l’odissea di una cittadina con problemi di salute

Lo dico

Ieri mattina ho vissuto un’esperienza a dir poco vergognosa recandomi all’ufficio Tari, presso il Palazzo dei Chierici. Ricordo bene quando il ricevimento era comodamente situato al piano terra, un servizio accessibile a tutti. Ora, con mia grande sorpresa e frustrazione, ho scoperto che è stato nuovamente spostato all’ultimo piano, il che significa affrontare ben 70 scalini. Non è necessario essere costretti su una sedia a rotelle per avere problemi di deambulazione e trovare un tale percorso insormontabile. Nel mio caso, soffro di problemi alla schiena e a una gamba, e ho persino subito la sostituzione della valvola aortica e l’applicazione di un pacemaker. Raggiungere l’ultimo piano è stata una vera e propria impresa, sono arrivata stremata, quasi mezza morta. È una situazione inaccettabile e profondamente offensiva. La sfrontatezza di chi ha disposto una poltroncina ad ogni piano, quasi a voler placare le difficoltà senza risolvere il problema di fondo, è un’ulteriore beffa. È uno schifo vedere come nessuno si indigni, come non vengano organizzate proteste da parte dei cittadini e come nessun consigliere si faccia carico di obbligare chi di dovere a trattare i cittadini con la dignità che meritano. È una vergogna, una profonda vergogna.