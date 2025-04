Catania: un chiosco-bar in costruzione al Borgo “inghiotte” alberi e panchine

Lo dico

Accade a Catania, in piazza Cavour-Borgo, lato est, dove sta sorgendo un chiosco “manufatto prefabbricato” – che in realtà è abbondantemente cementificato – che, come dimostrano le nostre foto qui allegate, praticamente ha già inghiottito panchine e alberi.

Ma com’è stato possibile che nel progettare questa struttura nessuno dei responsabili abbia preso in considerazione la presenza degli alberi e delle panchine?

Oppure, panchine e alberi sono state deliberamente ignorati?

Inoltre, ci chiediamo se era necessaria la costruzione di quest’altro chiosco-bar in una piazza che già ha storicamente un chiosco e un bar, a cui si sono aggiunti negli anni un ristorante e una pizzeria?

Quello che sta accadendo in piazza Borgo non ci sorprende perché rispecchia quello che si sta verificando in gran parte del territorio della città con l’espropiazione degli spazi pubblici a favore dei privati e con spazi pubblici che subiscono varie tipologie di “riqualificazione”, come la visione della città turistificata, che rendono off-limits ampie zone di Catania, in modo particolare agli stessi abitanti.

Chiediamo l’intervento immediato del comune per mettere in sicurezza gli alberi “inghiottiti” e per restituire alla cittadinanza le panchine anch’esse “inghiottite” dalla struttura commerciale privata in costruzione.