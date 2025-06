Catania: “Un esempio di Area pedonale nel centro storico”

Lo dico

Nel cuore pulsante del centro storico di Catania, precisamente in via Santa Barbara, si snoda un’area pedonale che collega idealmente due dei simboli più iconici della città: il maestoso Duomo e l’imponente Porta Garibaldi, conosciuta dai catanesi come “il Fortino”. L’istituzione di queste zone a traffico limitato è una scelta che, in linea di principio, trovo assolutamente condivisibile e necessaria per una città che ambisce a una maggiore vivibilità e a una valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale. Tuttavia, l’efficacia di tali misure è strettamente legata alla loro implementazione e, soprattutto, al mantenimento di un controllo rigoroso. Il mio auspicio è che queste aree pedonali possano evolvere verso un modello “europeo”, dove la pedonalizzazione non sia solo un’indicazione sulla carta, ma una realtà costantemente presidiata e rispettata. Purtroppo, l’esperienza attuale in via Santa Barbara e in altre zone di Catania sembra più vicina a un modello “catanese”, in cui l’area pedonale rischia di trasformarsi in una zona di comodo per pochi “furbi” cittadini. Questi, ignorando le regole, trasformano spazi pubblici destinati al godimento dei pedoni in parcheggi abusivi o in corsie preferenziali per i propri mezzi, vanificando gli sforzi volti a rendere il centro storico più accogliente e sicuro per tutti. È fondamentale che si intensifichino i controlli e le sanzioni per garantire che queste aree, pensate per migliorare la qualità della vita urbana, non diventino terreno fertile per l’inciviltà e l’illegalità.

