Catania: «Una cattiveria senza giusta motivazione in una città piena di problemi»

Lo dico

Lunedì 9 giugno 2025 ore16.50 circa, come ben si sa il lunedì sono chiuso come tutti i parrucchieri e quindi mi dedico alla famiglia soprattutto ad accompagnare mio figlio con spettro autistico in terapia, oggi nel frattempo mi sono fermato a scaricare merce al negozio e una simpatica vigilessa ha deciso di sfogare la sua rabbia con me anche se le spiego che devo scaricare delle cose e non mi posso allontanare con il bambino disabile non posso lasciare la macchina e portare i prodotti e 2 confezioni d’acqua e dare contemporaneamente la mano a mio figlio, ma la paladina della legge con disprezzo mi dice che non sono problemi suoiDomenico Rundo

