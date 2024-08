Catania. Una discarica, grande e immonda, in pieno centro cittadino

Lo dico

Ubicata, ormai da tempo, alla fine di via G. Vagliasindi, a ridosso di via Dei Salesiani, a circa 25/30 metri dall’ultimo grande edificio ove, tra l’ altro, sono ubicati gli uffici della Sidra (importante partecipata – acqua- del Comune di Catania ).

Un luogo, quindi, giornalmente ampiamente frequentato, dai tanti lavoratori e dai numerosissimi cittadini utenti che frequentano questa area cittadina per questioni che riguardano la gestione dell’ acqua .Inoltre, come ben noto, la via Vagliasindi è caratterizzata da una forte urbanizzazione e quindi dalla presenza di numerosi cittadini residenti.La grande discarica, a latere della parte finale della strada in oggetto, in un’area a “verde” che dovrebbe essere privata, occupante numerosissime decine metri quadrati, è ovviamente costituita da tutta l’articolazione di lerciume che determina gravissimo danno alle condizioni igieniche- sanitarie della zona, per i cittadini residenti e dei frequentatori, arrecando altresì inquinanti conseguenze al contesto ambientale complessivo.

URGE intervento immediato, di rimozione/ pulizia e di attuazione delle iniziative necessarie ( compreso telecamere e quant’ altro idoneo), per ripristinare le elementari regole civili di convivenza, e di eliminazione dei forti rischi in atto.Questo appello e’ rivolto a tutte le Strutture interessate, a partire dall’ Amministrazione comunale e dal signor Sindaco.