Catania: uso scorretto della rampa di via Caronda

Lo dico

Si segnala che alla fine della via Caronda sistematicamente motorini e macchine imboccano in contromano la rampa che una volta consentiva l’immissione sulla circonvallazione, superando i new jersey di cemento (che sono stati ad arte spostati per consentire il passaggio). Nel video, la manovra effettuata da un camioncino della differenziata!

Per risparmiare un minuto, facendo il giro corretto, si rischia di causare incidenti. Spero che sensibilizzando l’opinione pubblica e l’amministrazione si possa giungere a una soluzione.

