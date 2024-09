Catania, verde ostruisce carreggiata in via Manzella

Lo dico

Ho visto un vostro servizio sulla scarsità di verde a Catania ma, purtroppo, vi devo controbattere perché non è vero che manca il verde. In Via Tito Manlio Manzella, dove abito, il verde sta quasi ostruendo la carreggiata e la siepe, che scende lungo un muro di contenimento, è provvista di spine lunghe 10 cm. Per evitare sfregi e ferite a qualcuno o incidenti automobilistici, sarebbe urgente un intervento.

Orazio Sicurella

