Catania, via Acquicella: “Utopia rientrare a casa dopo la pioggia”

Sono una residente di via Acquicella Porto 27, questa è la situazione con la quale conviviamo ogni qualvolta piova in modo più intenso a Catania. Ritirarsi in sicurezza nella propria abitazione diventa utopico e non credo che sia una condizione con cui dovremmo vivere tutto l’inverno. I pompieri ci dicono che ci sono emergenze più importanti, capisco bene che in una situazione di allerta sicuramente avranno molte cose da fare. Pensavo però, piuttosto che pensare a rimediare in situazioni di emergenza, non si può rimediare modificando urbanisticamente tombini e sistemando il muretto che vedete in quella foto,

dal quale straripa un fiumiciattolo che va a finire in mare? Non è possibile fare nulla per noi? Via Etnea ha la pietra lavica e quindi l’acqua non riesce a filtrare velocemente, ma qui non c’è pietra lavica, eppure si allaga tutto impedendoci di uscire o di entrare dai nostri appartamenti in sicurezza e comodità.

Se qualche anziano o bambino in una situazione del genere ha bisogno di ambulanza, come si fa?Vi prego di dare voce a questa situazione, capisco che esistano mali peggiori in città, ma non per questo bisogna mettere da parte una zona della città ritenuta meno importante perché non turistica.

