Catania. Via Dionisio Motta e Via Sardo nel degrado: residenti e commercianti chiedono interventi urgenti

Lo dico

I residenti e i commercianti delle vie Dionisio Motta e Sardo, nel Comune di Catania, lanciano l’ennesimo appello alle autorità competenti per denunciare il persistente stato di degrado e scarsa igiene che affligge le due arterie. Nonostante l’importanza strategica della zona, destinata a un notevole sviluppo nei prossimi mesi, le condizioni delle strade continuano a peggiorare, con evidenti rischi per la salute pubblica e l’ambiente. La zona, infatti, si prepara ad accogliere importanti novità: a gennaio 2025 è prevista l’inaugurazione del Museo dell’Etna e sono in corso i lavori per la realizzazione di un polo didattico universitario all’interno dell’ex ospedale Vittorio Emanuele. A ciò si aggiunge la presenza, in via Dionisio Motta, di due supermercati di rilievo – uno alimentare a marchio Tocal e uno di prodotti per la casa – e di diverse strutture ricettive che ospitano quotidianamente residenti e turisti. Nonostante questo afflusso costante di persone, le vie si presentano regolarmente sporche, invase da rifiuti di ogni genere, residui organici, macchie maleodoranti e sporcizia diffusa.