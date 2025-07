Catania, via Domenico Morelli: la strada diventa un bagno per cani

Lo dico

L’incresciosa situazione in via Domenico Morelli a Catania continua a destare preoccupazione e indignazione tra i residenti. La strada si è trasformata in un vero e proprio bagno a cielo aperto per i cani, i cui proprietari, con scarsissimo senso civico, non si curano minimamente di raccogliere gli escrementi dei loro animali. Questo comportamento incivile non solo deturpa il decoro urbano, ma crea anche seri problemi igienico-sanitari per chi abita o transita nella zona.

