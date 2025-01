Catania: via Fiorentino…una vera indecenza

Lo dico

Queste foto fanno riferimento alla via Fiorentino 14, in Catania… Via che tutti i residenti delle vie limitrofe considerano una discarica a cielo aperto… Nonostante i numerosi solleciti a collocare videocamere… Ogni volta che viene rimossa la discarica, puntualmente si rigenera. Si precisa che trattasi di una traversa di via Roccaromana all’angolo con il polo dell’ Università di Giurisprudenza. Una vera indecenza. Un cittadino indignato che paga le tasse spazzatura e che espone la differenziata correttamente.

