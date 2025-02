Catania: «Via Gorizia, terra di nessuno»

Lo dico

Via Gorizia, dovremmo essere in una zona “bene” ma ormai non puoi stare tranquillo da nessuna parte. A 2 passi da via Umberto, alle spalle di 3 importanti teatri cittadini: ABC, BRANCATI e MUSCO. Forse proprio perché è un punto tranquillo, la sera le vie della zona ( via Gorizia, via Caltanissetta, via Mascagni) diventano TERRA DI NESSUNO! Macchine depredate di ogni possibile ricambio: fari anteriori e posteriori, stop, catalizzatori, cofani e addirittura sportelli. Per non farci mancare nulla, le attività in zona e i vari garage, sono altro bersaglio dei delinquenti. Qualche mese fa, un’officina in zona, ha subito un furto importante: attrezzature, contanti, bancomat e addirittura un auto di un cliente.Varie sono le segnalazioni ma tutte inutili.