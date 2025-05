Catania: Via Imperia, nuovo marciapiede ridotto a cloaca

Lo dico

Dov’è finita la civiltà? Questo è il nuovo marciapiede di Via Imperia che costeggia il parcheggio appena inaugurato, con annesso parco, purtroppo ridotto ad una cloaca da qualche incivile che non ha voglia di raccogliere gli escrementi del proprio cane. Mi tocca dare ragione al nostro Sindaco, di cui non sono un tifoso, sul fatto che per quanto un’amministrazione si possa impegnare non si vedranno risultati finché esisteranno persone di così basso livello civile, che meriterebbero di vivere in città come Bombay sommersi dalla monnezza. Purtroppo non sono pochi e riescono a distruggere in poco tempo ciò che gli altri creano, il parco sopracitato inaugurato il giorno 8 maggio è più o meno nelle stesse condizioni, servono più controlli e sanzioni.

