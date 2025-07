Catania, Via Milano: caos parcheggi e controlli inefficaci

Lo dico

Su Via Milano, all’altezza del civico 71 a Catania, si riscontra un problema persistente di auto parcheggiate sulle strisce riservate ai motorini. Questa situazione crea disagi, specialmente per chi cerca parcheggio intorno alle 8 del mattino, trovando gli spazi occupati. Ci si interroga sull’assenza della polizia municipale in orari in cui l’infrazione è evidente, dato che i controlli sembrano avvenire solo verso le 10, quando i veicoli in sosta irregolare sono spesso già stati spostati. Parcheggiare lo scooter sul marciapiede, come soluzione alternativa, comporta il rischio di sanzioni.

