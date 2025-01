Catania: Via Palermo dimenticata dalle istituzioni

Lo dico

Sono un cittadino che risiede nella ormai dimenticata dalle istituzioni Via Palermo, per la precisione all’altezza dell’ex tabacchi, e quando non mi capita di trovare parcheggio vicino la mia abitazione mi tocca cercare posto un po’più sotto quindi verso l’entrata dell’I.T.I S Cannizzaro e qui accade il bello dove i resistenti delle abitazioni adiacenti hanno occupato abusivamente degli ipotetici parcheggi con pedane, bidoni, carrelli della spesa e addirittura con un bidone della spazzatura ovviamente il tutto sigillato con delle apposite catene chiuse con catenaccio (qualcuno si è preso pure la briga di forare l’asfalto e mettere due catene)Ormai qui la situazione è diventata estenuante e trovare parcheggio è un’odissea vera e propria ma lascio parlare le immagini che valgono più di mille parole

