Catania, via Palermo: semaforo fuori uso da un anno

Lo dico

Il semaforo, sito in via Palermo al civico 484, da oltre un anno è stato distrutto da un incidente stradale autonomo, constatato dai vigili urbani intervenuti.

Lo stesso è stato segnalato dal consiglio del V Municipio, dai residenti e da comuni cittadini. Premesso che questo semaforo è importante per l’attraversamento di via Palermo che immette su via Luciano Pavarotti dove è ubicata la scuola Vittorio Da Feltre, la parrocchia Santa Maria del Rosario con annesso oratorio, oltre a diverse attività commerciali. Si chiede all’amministrazione comunale di intervenire affinché il problema possa essere finalmente risolto.