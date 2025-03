Lo dico

Ci troviamo al centro storico della città, in via San Michele, parallela di via Etnea, Le antiche basole di pietra lavica, levigate dal tempo, sono state “rattoppate” con dell’asfalto che oltre a deturpare la pavimentazione storica della strada la rende pericolosa a chi la deve percorrere, sia a piedi che con i mezzi in quanto dissestata dall’alternarsi di pietre e asfalto.

