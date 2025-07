Catania, Via Ventimiglia: parcheggi contesi e degrado

Lo dico

A Catania, i residenti di Via Ventimiglia, titolari di abbonamento, si trovano a fronteggiare una crescente difficoltà nel reperire parcheggio. Gli stalli, precedentemente a loro disposizione, sarebbero stati destinati alle auto private dei carabinieri della Banca d’Italia, costringendoli a cercare altrove in un’area dove i posti sono già assegnati per zona. La situazione è ulteriormente aggravata da problematiche igienico-sanitarie: in Via Ventimiglia e lungo la pista ciclabile di Via de Curtis, si segnala la presenza di spazzatura maleodorante, blatte e topi, creando un disagio significativo per i residenti.

