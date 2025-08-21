Catania. Viale Kennedy: Urgente necessità di una rotatoria per sicurezza e fluidità del traffico

Lo dico

Scrivo la presente per portare alla vostra attenzione una problematica di significativa importanza che affligge Viale Kennedy, un’arteria stradale fondamentale per la nostra città. Come ben saprete, tempo fa un vasto incendio ha devastato l’area della Plaia, coinvolgendo sia il boschetto adiacente sia parte delle strutture situate lungo Viale Kennedy, bruciandole completamente.

Questo evento ha evidenziato in modo drammatico le criticità di Viale Kennedy, che di fatto risulta essere una strada senza adeguate vie di entrata e uscita. Tale conformazione crea notevoli disagi quotidiani, soprattutto in termini di smaltimento del traffico veicolare, ma, cosa ben più grave, rappresenta un serio ostacolo per l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso in caso di emergenze. In passato, si era discusso della possibilità di realizzare una rotatoria che collegasse Viale Kennedy con la strada che costeggia la pista aeroportuale, in direzione della zona industriale-San Giuseppe la Rena. Tale opera non solo permetterebbe di fluidificare il traffico giornaliero, ma garantirebbe anche un accesso più rapido e agevole ai mezzi di emergenza, riducendo drasticamente i tempi di intervento in situazioni critiche come quella dell’incendio menzionato. A tal proposito, allego una fotografia del punto esatto dove si era ipotizzato dovesse sorgere la suddetta rotatoria, nella speranza che tale proposta possa essere nuovamente valutata e, auspicabilmente, messa in atto. Confido nella vostra sensibilità e nel vostro impegno per la risoluzione di questa problematica, che riguarda la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA