Lo dico

Questa è la realtà di Catania da mesi a questa parte, in particolare nella zona di Viale S. Pio X. Mentre si autorizza l’occupazione di spazi pubblici da parte degli esercenti di ristorazione, presumibilmente per incrementare le entrate del Comune, la situazione degenera in un vero e proprio “pubblico porcile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA