Lo dico

Segnalo questa voragine in via Scannapieco a Catania, un auto potrebbe caderci dentro con una ruota. Non c’è alcun ostacolo o schermo che impedisca di caderci dentro. Altre buche più piccole si notano nelle vicinanze. I tombini adiacenti sembra stiano sprofondando. Urge intervento immediato da parte della manutenzione strade per mettere in sicurezza tutto il tratto.

