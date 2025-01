Ciaspolata panoramica sull’Etna

Lo dico

L’intento è quello di salire dopo la violenta perturbazione africana che ha creato non pochi problemi, disagi e danni sul territorio siciliano e non solo. Così la sveglia è programmata alle 04:30 di sabato 18 gennaio. Il bollettino meteo parla ancora di allerta meteo gialla, gli impianti sciistici rimangono chiusi e l’incertezza su cosa troveremo lungo la strada è tanta, ma alla fine si parte. Durante la strada percorsa col fuoristrada non potevamo non notare i danni causati dal vento e della pioggia che hanno alquanto levigato la neve, straziato la vegetazione, riempito di fango tratti della strada che porta su. Dopo aver parcheggiato iniziava una nuova ciaspolata, difficile viste le condizioni del sottile strato di ghiaccio in superficie che al nostro passaggio ci faceva sprofondare in una neve morbida come panna montata. E dopo circa tre ore di salita, senza scorgere alcuna traccia di altri escursionisti prima di noi, quel che abbiamo trovato è stato questo…

Foto di Francesco Pennisi

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA