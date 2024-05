Cibali: area verde mai irrigata in piazza Maria Ausiliatrice

Lo dico

Dopo neanche un anno dai lavori di riqualificazione della piazza Maria Ausiliatrice, che si trova nel quartiere di Cibali, l’impianto di irrigazione non è mai entrato in funzione, le conseguenze ovviamente sono quelle che vediamo. Tutto ciò con i soldi della comunità europea. Come si fa a stare zitti? Il degrado di questa città è colpa dei cittadini, ma molto spesso della cattiva politica

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA