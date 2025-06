Cimitero Monumentale di Catania: un viale nel degrado tra incuria e pericoli

Lo dico

Desidero segnalare lo stato di totale degrado in cui versa uno dei viali del Cimitero Monumentale di Catania, un luogo che dovrebbe essere simbolo di rispetto e memoria. La situazione attuale è inaccettabile e crea non pochi disagi e pericoli per i visitatori. Le siepi di Bougainvillea, anziché essere curate, presentano lunghi rami spinosi che, crescendo ad altezza d’uomo, rappresentano un serio rischio di sfregio al viso e agli occhi per chiunque si trovi a percorrerlo. A questo si aggiunge la presenza diffusa di erbacce e sporcizia ovunque. L’incuria è evidente, con detriti e rifiuti che deturpano il decoro del luogo.