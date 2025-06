Cittadini ripuliscono parte di San G. Li Cuti nella giornata dell’ambiente

Lo dico

Poiché il Comune non se ne prende cura, i cittadini, nella giornata dell’ambiente, hanno tentato di pulire la parte iniziale della via San Giovanni li cuti. È stato riempito un grande sacco di spazzatura : tra i rifiuti molti sacchetti di plastica contenenti escrementi di cani, lasciati sul posto da cittadini incivili. Nello stesso tratto di via è presente un alto muro pericolante che minaccia l’incolumità dei passanti. A quando un intervento dei responsabili dell’amministrazione?

