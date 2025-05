Commemorazione Falcone: «Diamo più dignità alla nostra bandiera simbolo di identità Nazionale»

Lo dico

Venerdì sono stata in Piazza Verga dove ho assistito alle celebrazioni in memoria dei giudici Falcone, Morvillo e degli uomini della scorta, celebrazioni che si sono tenute a Palazzo di Giustizia di Catania, sulla così detta Scalinata della Legalità. C’erano tanti bambini/ragazzini delle scuole che sono stati premiati per degli elaborati e video presentati al concorso “Promotori di legalità”, c’erano i ragazzi dell’orchestra MusicaInsieme di Librino (bravi!), c’era il giovane magistrato Tiziana Laudani, c’erano gli attori Lucia Sardo, David Coco, Donatella Finocchiaro che hanno letto brani tratti da film, brani tutti molto commoventi e c’era il cantante Luca Madonia. C’era tanta gente: tutto bello, tutto abbastanza coinvolgente così come proponeva l’evento “Parole & Note per gli indimenticabili”. Ad un certo punto però alzo gli occhi e mi colpiscono le bandiere ai lati della statua della giustizia: inorridisco! Quelle in realtà non sono più bandiere, sono solo striscioline di tessuto malandato, scolorito e sporco che gridano sciatteria, disinteresse, miseria…..Ecco, siamo alle solite….. lascio la piazza col magone, con la rabbia, e la tristezza di cittadino ancora una volta trattato da ignorante, da indifferente e disinteressato. Spero che questo mio sfogo giunga al Presidente del Tribunale che ritengo debba provvedere……. (e ci ha perso tempo….)