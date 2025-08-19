Corso Sicilia a Catania: tra degrado e speranza di rinascita

Lo dico

Corso Sicilia, un tempo salotto di Catania e via pulsante della città, si trova oggi ad affrontare una situazione di profondo degrado e insicurezza, come evidenziato da numerose segnalazioni e comunicati stampa. La presenza di soggetti extracomunitari clandestini dediti ad attività illecite, lo spaccio di stupefacenti, la microcriminalità diffusa, gli schiamazzi notturni e l’abbandono di rifiuti hanno trasformato questa zona centrale in un luogo di disagio e preoccupazione per i residenti e i commercianti.