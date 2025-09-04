Costi esorbitanti: la Sicilia diventa un’isola “proibita” per i viaggiatori

Lo dico

I costi dei traghetti da e per la Sicilia, in particolare per la tratta Genova-Palermo, sono diventati un ostacolo insormontabile per molti quest’anno. Le tariffe esorbitanti, sia per i collegamenti marittimi che aerei, stanno scoraggiando i viaggi verso l’isola, con un impatto negativo sul turismo e sulla mobilità dei cittadini. Sebbene nuove navi come la GNV Orion e la GNV Polaris siano state introdotte sulla rotta Palermo-Genova per rafforzare il collegamento, il problema dei prezzi rimane centrale. Questa situazione, unita a problemi di disorganizzazione negli imbarchi dei traghetti, come segnalato da alcuni lettori, rende i viaggi da e per la Sicilia un’impresa difficile e costosa.

