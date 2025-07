Da Taormina a Catania: un viaggio ad ostacoli per i disabili

Lo dico

La Sicilia, isola di straordinaria bellezza e richiamo turistico, sembra dimenticare troppo spesso le esigenze di una parte della sua popolazione e dei suoi visitatori: le persone con disabilità. Un recente sfogo di due nostri lettori, il primo, disabile amputato ad una gamba, dipinge un quadro desolante di poca sensibilità e barriere architettoniche insormontabili, a Taormina. Il racconto inizia con una gita a Taormina, accettata a malincuore dal nostro lettore su insistenza della moglie. Le sue preoccupazioni si sono rivelate fondate: “Non ho trovato un bar in tutta Taormina con scivola per disabili”, costringendo la moglie a portargli il caffè all’esterno. La situazione non è migliorata per quanto riguarda i parcheggi: “Per poter accedere all’ascensore sono stato aiutato da persone gentili che mi hanno preso di peso per superare lo scalino”. Un’esperienza che lo ha portato a concludere, con amarezza, di avere avuto ragione a non voler andare. Il commento finale, diretto al sindaco di Taormina, è una pungente critica alla mancanza di attenzione verso le problematiche dell’accessibilità. La situazione non migliora spostandosi verso Catania.

Il secondo lettore segnala in particolare la spiaggia libera numero tre, dove “i bagni per disabili sono chiusi e per accedervi ci sono delle pedane pericolose”.