Danza sportiva: la campionessa nissena di “solo latin” continua a riscuotere successi

Annagiulia Mulè, una promettente ballerina quattordicenne di Caltanissetta, continua a riscuotere successi. Domenica 1 giugno, al campionato nazionale solo latin di Giugliano in Campania, ha partecipato nelle classi under 16 A e under 19 A, ottenendo sette finali su sei e conquistando quattro terzi e tre quinti posti assoluti su un totale di circa 300 ballerini. Annagiulia, già campionessa internazionale della disciplina da gennaio 2025, è seguita e supportata costantemente dai suoi genitori. Frequenta la scuola di ballo Dance Lab Studio a Caltanissetta, dove i suoi maestri sono Davide Fumagalli e Debora Macaluso.

