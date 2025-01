Danze latine: la nissena Annagiulia Mulè campionessa internazionale nel settore Pro-Am

Lo dico

Una settimana di successo porta a casa l’atleta Annagiulia Mulè accompagnata è sostenuta dai suoi genitori, a praticare uno sport ad alto livello .Si è svolta la competizione a Bournemouth all’UK dance festival dove Annagiulia Mulè è stata presentata e preparata dai suoi insegnanti professionisti Macaluso Debora e Fumagalli Davide, la sua scuola di studio è la Dance Lab Studio di Caltanissetta, in due discipline il Singol Latin è il settore ProAm di cui è l’unica in città a praticarlo ad un livello del genere! Riuscendo a portare a casa il primo posto e oltre ad avere già il titolo di campionessa italiana ora porta con se il titolo di campionessa internazionale nel settore Pro-Am accompagnata in pista con il suo personal Fumagalli Davide! Inoltre ha partecipato ad una competizione di solo latin under 16 qualificandosi tra i primi 12 per ben 2 volte su 100 ballerini partecipanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA