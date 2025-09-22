Degrado a Palermo: emergenza rifiuti in Corso Calatafimi alto e via Cesare Terranova

Lo dico

A Palermo, il degrado urbano continua a farsi sentire con forza in diverse aree della città. In Corso Calatafimi alto è presente da giorni una vera e propria discarica abusiva di ingombranti: materassi, mobili rotti e rifiuti di ogni genere occupano marciapiedi e carreggiate, creando disagi per i residenti e per la circolazione. Non va meglio in via Cesare Terranova, dove la pulizia sembra mancare da troppo tempo. Le strade sono sporche, i marciapiedi trascurati, e i cittadini si sentono abbandonati. Serve un intervento urgente da parte delle autorità competenti per restituire decoro e vivibilità a queste zone.

