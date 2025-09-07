Dissesto stradale e pericoli a Mascalucia e San Pietro Clarenza: di chi la responsabilità?

Lo dico

Da anni in via Roma a Mascalucia abbiamo un dosso mal fatto, non segnalato in assenza delle visibili strisce pedonali davanti una scuola materna e un alloggio per anziani, quindi totale assenza di sicurezza per bambini, genitori che accompagnano i propri figli, e i lavoratori di queste strutture. Non si comprende che la giusta manutenzione a livello stradale aumenta la sicurezza dei pedoni, degli automobilisti, ciclisti e motociclisti. Da mesi sul territorio del Comune di San Pietro Clarenza tratto di strada Via Roma, via Monteverde le strade sono al buio: addirittura in alcuni punti sono stati rimossi dei pali dell’illuminazione cosicché l’incolumità del cittadino non è assolutamente garantita. Mi chiedo: di chi è la responsabilità?

