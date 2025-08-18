“Due giovani talenti catanesi in partenza per l’Accademia Nazionale di Belgrado: Derek e Dennis Recupero, gemelli ballerini di 11 anni”

Lo dico

Derek e Dennis Recupero, due gemelli ballerini catanesi di appena 11 anni, hanno intrapreso oggi un’importante avventura: sono partiti per l’Accademia Nazionale di Belgrado. Qui avranno l’opportunità di studiare sotto la direzione del maestro Jovika Bekojev, avendo vinto una borsa di studio con accesso diretto accademico. I due fratelli, che studiano danza classica, moderna, hip hop e contemporanea alla Blueverse Academy di Catania, sono già noti anche come piccoli influencer su Instagram

