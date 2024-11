Lo dico

E’ mai possibile che Catania deve essere ridotta così? Ma dove sono i pulizieri? i giardinieri? Abbiamo ancora turismo, a novembre, e noi presentiamo così il centro storico? Siamo in via A. di Sangiuliano, tratto compreso tra via Manzoni e via Santa Maddalena. Ma non deve funzionare così perché paghiamo la tari e profumatamente…la più alta d’Italia

