Emergenza rifiuti a Tremestieri Etneo

Lo dico

Largo Giuseppe Prestifilippo, periferia ovest di Tremestieri Etneo quasi al confine con Mascalucia. discarica a cielo aperto che emana miasmi pestilenziali. Organi competenti diverse volte informati… risultato zero. Ma l’aspetto tragicomico è che di tanto in tanto passa l’autocompattatore gli operatori ecologici, anziché ritirare i rifiuti, scattano delle foto e vanno via. I Cittadini residenti chiedono al Commissario Straordinario del Comune di Tremestieri Etneo di trovare con sollecitudine una soluzione definitiva.

