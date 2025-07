Lo dico

Sembra quasi che stiamo insegnando la burocrazia ai nostri figli fin dalla tenera età. Quando qualcosa si rompe, devono imparare che… beh, che cosa c’è da insegnare ai bambini in queste situazioni? È mai possibile che un’altalena, in una cittadina fatta solo di auto e parcheggi, debba rimanere rotta per giorni, negando a un genitore anche un breve attimo di svago e relax?

