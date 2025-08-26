Etna, la “Quota mille” trasformata in discarica: un peccato per il turismo

Lo dico

L’Etna, maestoso vulcano simbolo della Sicilia, è purtroppo deturpato da un’emergenza ambientale sul suo versante nord. La strada “Quota mille”, un tempo celebrata nelle guide turistiche straniere per i suoi paesaggi mozzafiato e le fioriture incantevoli, è di fatto diventata una discarica a cielo aperto. Questa situazione rappresenta un vero peccato, considerando il valore naturalistico e paesaggistico di quest’area.

