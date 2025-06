Etna: Mareneve usata come pista per le moto

Lo dico

Una volta rientrato in Sicilia, a Catania, sono ritornato dopo anni a visitare il Parco dell’Etna, in località Ragabo (Etna est), sopra Linguaglossa, lungo la strada Mareneve. Un posto di pace e tranquillità che volevo rivedere, per passeggiare anche in pineta e pranzare in un ristorante. Mentre raggiungevo la meta, il fracasso di moto mi ha messo in apprensione. Uno dietro l’altro, almeno 10 gruppi di 4 o 5 moto mi hanno superato anche in curva (cieca). Arrivato sul posto, all’ingresso della pineta, davanti al ristorante, ho trovato almeno 70-80 moto di grossa cilindrata parcheggiate, alcune delle quali accese e rombanti (senza necessità). Altre sfrecciavano a velocità, incuranti dei turisti che, con bambini, tentavano di attraversare la strada. Sembrava di essere in una pista di prova. Volevo pranzare, ma a causa del forte rumore sono rientrato. E pensare che qui molti cartelli parlano di tutela dell’ambiente, ma qui anche dentro la pineta si trovano moto. Mettessero almeno dei dossi dissuasori per la velocità davanti al ristorante non sarebbe male.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA