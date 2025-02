Festa di Sant’Agata: persiste la cera in alcuni tratti di via Etnea

Lo dico

Se questa è la pulizia che è stata fatta in via Etnea altezza La Rinascente e via Pacini siamo veramente alla frutta. Ma chi ha controllato la pulizia fatta? Chi ha dato l’autorizzazione alla riapertura delle vie interessate quando al primo sole le macchine o gli autobus porteranno per tutta la città la cera ancora abbondantemente presente mettendo a repentaglio la vita delle persone, dei motociclisti e di tutti coloro che potrebbero scivolare? Signor sindaco, assessore al ramo forse meno Facebook è più controllo del territorio perché le foto dimostrano che nessuno ha controllato.

