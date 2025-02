Festa di Sant’Agata: «Sempre innamorata della Sicilia»

Lo dico

Vi scrivo da Matera. Grazie al vostro lodevole e impeccabile streaming mi state facendo vivere la toccante festa di S. Agata in ogni suo momento. Da sempre innamorata della Sicilia, a Catania sono legata per motivi musicali. Sono una musicologa e Vincenzo Bellini è uno dei miei due compositori prediletti. Bellini fu particolarmente legato alla santa, sua madre gli donò una sua effige quando partì per i suoi studi a Napoli. Vi ringrazio per aver narrato la dolorosa e epica storia di questa giovane ragazza che scelse il martirio, non volendo sottostare al potere. La sua determinazione e il coraggio dimostrato, ha nel tempo affascinato tante ragazze, le stesse che noi oggi vediamo in processione con devozione. Ad Agata mi sento grata anch’io e tengo a scrivere che proprio oggi mi è stata vicina, assistendomi in un importante momento in cui le avevo chiesto aiuto. Ho più volte soggiornato a Catania e mi sento appagata nell’ascoltare tantissimi catanesi che si alternano al microfono, testimoniando la loro dedizione e sacrificio che vede impiegare tutte le loro forze nel portare il fercolo. Vorrei solo obiettare che la sera del 3 avrei voluto ascoltare il concerto nella sua interezza, senza commenti e interviste che hanno occupato soprattutto la seconda parte. Ancora una volta, un encomio al vostro servizio pubblico, per Catania e per tutti coloro che, come me, si sentono parte di essa.